Nachahmenswerte Art der "Entwicklungshilfe"

Nach den verheerenden Erdbeben, die große Teile Nepals 2015 verwüsteten, rief Trixi Ackermann die "Nepalhilfe" ins Leben. Seit geraumer Zeit kümmert sich Trixi Ackermann darum um Tiju (sprich Tischu), ein jetzt 21-jähriges nepalesisches Mädchen. Sie ist seit nunmehr 13 Jahren quasi Vollwaise (die Mutter ist gestorben, der Vater hat sich noch nie um sie gekümmert). Auf den Schulbesuch hat sie weitgehend verzichten müssen, da sie Mutter und Großeltern gepflegt hatte, als diese krank waren. Erst nach deren Tod konnte sie wieder zur Schule gehen. Trixi Ackermann holte das Mädchen bereits dreimal für ein Vierteljahr zu sich nach Seeon, da Tiju sehr neugierig auf das europäische Leben ist. Sie will schnell Deutsch lernen und anschließend eine Gärtner-Lehre machen. Heuer bestand sie bereits zwei A1-Deutsch-Prüfungen bei der Vhs in Wasserburg. Dadurch hätte sie später in Kathmandu am Goethe-Institut die Möglichkeit Deutsch zu lehren oder an einer Landwirtschaftsschule den Nachwuchs auszubilden.