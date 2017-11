Ein missglücktes Überholmanöver hat am Dienstagmorgen einen nicht unerheblichen Schaden zu Folge gehabt. Etwa um 7.45 Uhr waren ein Traktorfahrer, dahinter ein 28-jähriger Traunreuter Autofahrer und eine 59-jährige Traunreuterin in ihrem Wagen auf der die Staatsstraße 2093 von Palling kommend in Richtung Wiesmühl unterwegs. Die Traunreuterin wollte den Traunreuter und den Traktor überholen.

Als sie zum Überholen ansetzte, scherte auch der Traunreuter aus. Beide Fahrzeuge berührten sich, der 28-Jährige geriet mit seinem Auto ins Schleudern und landete in einem Acker links neben der Fahrbahn. Die Traunreuterin konnte auf der Straße abbremsen. Es wurde niemand verletzt, beide Autos sind beschädigt. Der Traktor blieb unversehrt. Das Fahrzeug des Traunreuters musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. − red