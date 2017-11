50.000 Euro Sachschaden bei Brand in Vereinsheim des SV Erlstätt

Rund 40 Feuerwehrmänner sind in der Nacht auf Montag zu einem Brand im Vereinsheim des SV Erlstätt im Landkreis Traunstein ausgerückt. −Symbolfoto: Wolf Rund 40 Feuerwehrmänner sind in der Nacht auf Montag zu einem Brand im Vereinsheim des SV Erlstätt im Landkreis Traunstein ausgerückt. −Symbolfoto: Wolf



In Vollbrand geraten ist in der Nacht auf Mittwoch der Geräteschuppen des Vereinsheims des SV Erlstätt (Landkreis Traunstein). Der entstandene Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro, wie die Polizei Traunstein am Mittwochmorgen mitteilt.

Das Feuer ist gegen 2.15 Uhr ausgebrochen. Als die Feuerwehren Wolkersdorf und Erlstätt und Grabenstätt mit rund 40 Einsatzkräften eintrafen, stand der Geräteschuppen bereits in Vollbrand. Sie konnten das Feuer löschen.

Die Kripo Traunstein ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Traunstein unter 0861/9873-0 in Verbindung zu setzen. − red