Abwassergebühren in Trostberg steigen ab Januar

Die Investitionen in der Trostberger Kläranlage (hier mit Anlagenleiter Hans Strecker) wirken sich auf die Gebühren aus. − Foto: luh



In Trostberg werden die Gebühren für die öffentliche Entwässerungsanlage alle vier Jahre neu kalkuliert. Gemäß dem Kommunalabgabengesetz müssen diese kostendeckend erhoben werden. Die Stadtverwaltung hat sowohl den Fehlbetrag der vergangenen vier Jahre (180000 Euro) und die geplanten Ausgaben für Kanäle und Kläranlage eingerechnet. Dadurch ergibt sich bei der Einleitungsgebühr eine etwa zehnprozentige, bei den Beseitigungsgebühren für Hauskläranlagen und abflusslose Gruben jeweils eine 25-prozentige Steigerung.

Der Fehlbetrag der vergangenen Jahre entstand laut Angaben der Verwaltung in erster Linie durch die Erneuerung des Blockheizkraftwerkes im Klärwerk, die zum Zeitpunkt der letzten Kalkulation noch nicht absehbar gewesen war. Außerdem habe der Chemiepark Trostberg weniger Gebühren für die häuslichen Abwässer abgeführt, seit eine Pauschale ausgehandelt worden war (ab 1. Juni 2016). "Auch die umfangreichen Kanalbaumaßnahmen der vergangenen Jahre wirken sich aus", sagte Bürgermeister Karl Schleid in der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag.

Bei der Beseitigungsgebühr für die Fäkalschlammentsorgung sind neben den Kosten der Kläranlage auch die für den Transport zu berücksichtigen. Die Firma Franz Mayer, die den Klärschlamm regelmäßig abholt, hebt die Preise ab 1. Januar um rund 17,34 Prozent an. "Die letzte Preisanpassung ist aber schon eine Zeit lang her", sagte Schleid.

Die neuen Gebühren:

Einleitungsgebühr pro Kubikmeter Abwasser: 2,50 Euro (bisher: 2,30 Euro); Beseitigungsgebühr für Hauskläranlagen pro Kubikmeter:47,75 Euro (38,15 Euro); Beseitigungsgebühr für abflusslose Gruben pro Kubikmeter: 40,10 Euro (bisher 32,10 Euro)