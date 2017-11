Neuer Kunstrasenplatz für TSV Fridolfing

TSV-Vorsitzender Michael Lapper erläuterte den Gemeinderäten die Pläne für den Ausbau der Sportanlage. −Foto: red TSV-Vorsitzender Michael Lapper erläuterte den Gemeinderäten die Pläne für den Ausbau der Sportanlage. −Foto: red



Fridolfing. Bis auf den letzten Platz gefüllt war die vergangene Gemeinderatssitzung in Fridolfing. Viele Sportler des TSV Fridolfing wollten dabei sein, wenn die Räte über das Großprojekt "Erweiterungen der Sportanlagen" abstimmten. Der Vorsitzende des TSV, Michael Lapper, war erschienen, um die Versammlung über den aktuellen Stand der Planungen zu informieren.

Aufgrund der hohen Spiel- und Trainingsfrequenz würden die Naturrasenplätze stark beansprucht, erklärte der Vorstand. Auch gebe es Engpässe bei der Spielfeldnutzung. Geplant sei deshalb, einen neuen Kunstrasenplatz neben dem Tennisplatzgelände zu errichten, um die Naturplätze zu entlasten.

Lapper erläuterte anhand einer Präsentation, wie der neue Platz entstehen und aussehen solle. So seien bei diesem neuen Spielfeld entsprechende Beleuchtung, Ballfangnetze, Aufwärmebereich, Wall, Zaunanlage, Zuschauerplätze und ein Container vorgesehen.

In weiterer Zukunft habe man vor, den neuen Platz auch zu vermieten. So kämen bei der Beispielrechnung von 40 Vermietungen pro Jahr zu je 250 Euro Platzgebühr 10.000 Euro zusammen. Zudem würden mit dem eigenen Platz Mietkosten externer Kunstrasenplätze eingespart, von diesem Geld könne der Platz unterhalten werden. Dank des zu erwartenden Geldsegens könnten außerdem Gerätschaften, wie ein Pflegegerät, eine Frontkehrmaschine oder auch eine Schneefräse angeschafft werden.

Auch das Vereinsheim sei laut dem Vorstand an den Grenzen der Kapazität angekommen. Derzeit gebe es nur drei Kabinen, zu wenig Sanitäreinrichtungen und ein Bereich für Damen fehle zur Gänze. − mosMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 16. November, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.