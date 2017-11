Beim Fotografieren auf Klettersteig stürzt Traunreuter in den Tod

Neben dem Klettersteig "Zahme Gams" stürzte der Traunreuter an einem Aussichtspunkt (roter Pfeil) 70 Meter in die Tiefe. − Foto: www.bergsteigen.com Neben dem Klettersteig "Zahme Gams" stürzte der Traunreuter an einem Aussichtspunkt (roter Pfeil) 70 Meter in die Tiefe. − Foto: www.bergsteigen.com



Es war bei weitem nicht die gefährlichste Bergtour seines Lebens, aber es sollte seine letzte sein, und sie endete dramatisch: Dieter Z. (81) aus Traunreut (Landkreis Traunstein) stürzte am Dienstagnachmittag am Klettersteig "Zahme Gams" in Weißbach bei Lofer 70 Meter ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Der pensionierte Ingenieur war am Dienstag mit seiner Gattin ins Salzburger Land zu einem Tagesausflug aufgebrochen, um das sonnige Wetter auszunutzen. Dabei besuchten sie auch die Tochter und die Enkel im 70 Kilometer von Traunreut entfernten Bergsteigerdorf Weißbach bei Lofer. Am Nachmittag ging der 81-Jährige dann auf dem sogar für Kinder geeigneten Jägersteig durch den Wald hoch bis zu einem Aussichtspunkt oberhalb des Klettersteigs "Zahme Gams".

Lesen Sie dazu auch:

- Traunreuter verunglückt tödlich auf Klettersteig bei Lofer

Dort legte er an einem Ruhebankerl an einem Aussichtspunkt noch seine Wanderstöcke ab und packte seine Kamera aus, um die schon etwas eingeschneite Landschaft zu fotografieren. Der Aussichtspunkt ist an dieser Stelle umgeben von Buchen und der Boden derzeit dicht mit Blättern bedeckt.

Dieter Z. ging nach Einschätzung von Bergwacht und Polizei so nahe an den Rand der Felswand, dass er ausglitt: "Es war dort sehr nass und rutschig. Er ist dann 70 Meter praktisch im freien Fall in die Tiefe gefallen", schilderte Martin Leitinger, der Einsatzleiter der Bergrettung Lofer, den verhängnisvollen Sturz des 81-Jährigen.

Mehr dazu lesen Sie kostenlos auf PNP Plus oder in der Donnerstagsausgabe Ihrer Heimatzeitung (Online-Kiosk) oder kostenlos auf PNP Plus.