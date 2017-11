Unfall in Emertsham – fünf Personen beteiligt

Bei einem Unfall in Emertsham am Mittwochabend, an dem insgesamt fünf Personen beteiligt waren, wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. − Foto: FDL/BeMi Bei einem Unfall in Emertsham am Mittwochabend, an dem insgesamt fünf Personen beteiligt waren, wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. − Foto: FDL/BeMi



Ein Kreuzungsunfall in Emertsham mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich Mittwochabend gegen 17.35 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Fahrzeuglenkerin mit Ihrem Opel aus Richtung Trostberg kommend in Fahrtrichtung Peterskirchen unterwegs. In Emertsham, in der Trostberger Straße, übersah sie beim Abbiegen nach links auf den Raiffeisenplatz einen VW Golf, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Opel der Unfallverursacherin wurde dabei in einen VW Bus, der vom Raiffeisenplatz in die Trostberger Straße einfahren wollte, geschoben. Insgesamt waren fünf Personen an dem Unfall beteiligt, wobei nur die Unfallverursacherin leicht verletzt wurde. Das BRK, das mit einem Rettungswagen vor Ort war, brachte die Opelfahrerin vorsorglich ins Trostberger Krankenhaus. Die Feuerwehr aus Emertsham regelte mit 16 Mann an der Unfallstelle den Verkehr. Die Polizei Trostberg hat den Unfall aufgenommen. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden konnte noch nicht genau ermittelt werden. − red