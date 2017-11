Elf Absolventen aus Traunsteiner Betrieben unter Oberbayerns Top-Azubis

Bei der Feierstundeder IHK für München und Oberbayern in Taufkirchen: IHK-Präsident Eberhard Sasse (rechts) und Thomas Kürn (links), IHK-Bereichsleiter Berufsbildung, beglückwünschen aus dem Landkreis Traunstein: (vorne, von links) Nicole Hundsberger, Johannes Honsa, Alexandra Hartl, Bianca Murner, Verena Haslinger und Stefan Moosleitner sowie (hinten, von links) Andreas Mitter, Markus Maier, Lukas Baumgartner und Stefan Schönsmaul-Zeif. − Foto: IHK für München und Oberbayern / Andreas Gebert Bei der Feierstundeder IHK für München und Oberbayern in Taufkirchen: IHK-Präsident Eberhard Sasse (rechts) und Thomas Kürn (links), IHK-Bereichsleiter Berufsbildung, beglückwünschen aus dem Landkreis Traunstein: (vorne, von links) Nicole Hundsberger, Johannes Honsa, Alexandra Hartl, Bianca Murner, Verena Haslinger und Stefan Moosleitner sowie (hinten, von links) Andreas Mitter, Markus Maier, Lukas Baumgartner und Stefan Schönsmaul-Zeif. − Foto: IHK für München und Oberbayern / Andreas Gebert



Unter den 115 Absolventen in Oberbayern, die ihre IHK-Abschlussprüfung in ihrem Beruf mit der Note "Sehr gut" bestanden haben, sind auch elf ehemalige Azubis aus dem Landkreis Traunstein.

Kilian Bauer aus Fridolfing hat die Lehre zum Bauzeichner bei Edbauer Ingenieure + Architekten in Traunstein absolviert. Bei der Firma Dr. Johannes Heidenhein GmbH in Traunreut haben gelernt: Lukas Baumgartner aus Inzell (Mechatroniker), Alexan-dra Hartl aus Waging am See (Industrieelektrikerin), Nicole Hundsberger aus Traunreut (Maschinen- und Anlagenführerin), Johannes Honsa aus Surberg (Mechatroniker), Bianca Murner aus Eiselfing (Mikrotechnologin) und Andreas Mitter aus Obing (Zerspanungsmechaniker). Die Siegsdorferin Verena Haslinger hat die Ausbildung zur Drogistin bei dm in Traunstein absolviert, und zur Fachkraft für Metalltechnik wurde Stefan Schönsmaul-Zeif aus Fridolfing bei Siloking Mayer Maschinenbau GmbH in Tittmoning ausgebildet. Stefan Moosleitner aus Saaldorf-Surheim hat im Josef Schneider Sägewerk seine Lehre zum Holzbearbeitungsmechaniker absolviert.

Alle Spitzen-Absolventen hat die IHK für München und Oberbayern bei einer Feier in der Jochen-Schweizer-Arena in Taufkirchen (Lkr. München) ausgezeichnet. − red

