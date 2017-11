Altes erhalten und neu gestalten

Blick in den Innenraum der Stadtpfarrkirche St. Oswald in Traunstein. Der Bezirk fördert dessen Sanierung und die Sicherung der Statik mit 25000 Euro. − Foto: Chiemgau-Tourismus-Verband Blick in den Innenraum der Stadtpfarrkirche St. Oswald in Traunstein. Der Bezirk fördert dessen Sanierung und die Sicherung der Statik mit 25000 Euro. − Foto: Chiemgau-Tourismus-Verband



Der Landkreis Traunstein erhält vom Bezirk Oberbayern rund 72000 Euro für Denkmalpflege. Das hat der Kulturausschuss des Bezirkstags beschlossen. Zusammen mit bereits im Frühjahr gewährten Zuschüssen fördert der Bezirk die Denkmalpflege im Landkreis heuer mit rund 257000 Euro.

Ein Großteil der aktuellen Förderung fließt in den Erhalt von Gotteshäusern. So gehen 25000 Euro an die Stadtpfarrkirche St. Oswald in Traunstein. Bestimmt sind sie für die Renovierung des Innenraums und die Sicherung der Statik. 5000 Euro gibt es für die Filialkirche St. Ägidius in Diepoldsberg bei Obing (Renovierung des Innenraums) und 3300 Euro für die Filialkirche St. Johann in Siegsdorf (Restaurierung der Fenster und des Hochaltars). Nach Traunreut gehen 4000 Euro für die Erneuerung von Dach und Fassade an der evangelisch-lutherischen Pauluskirche. Und in Traunstein darf sich die Interessengemeinschaft Buchfelln über 5000 Euro für die Sanierung der Marienkapelle freuen. Weitere geförderte Projekte: in Pittenhart die Instandsetzung des Wohnteils eines Einfirsthofs (20000 Euro), in Tittmoning die Erneuerung der Rathausfassade (3000 Euro) und in Trostberg-Kronest die Erneuerung der barocken Fassade am Benefiziantenhaus (1500 Euro).

− red