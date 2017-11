Wenn Franz Xaver Kroetz schnaubt und trampelt

Gebannt lauschen die Zweitklässler beim Vorlesetag in der Grundschule dem Schauspieler Franz Xaver Kroetz. − Fotos: Pfingstl Gebannt lauschen die Zweitklässler beim Vorlesetag in der Grundschule dem Schauspieler Franz Xaver Kroetz. − Fotos: Pfingstl



"Sollen wir noch das dritte Kapitel lesen?", fragt Franz Xaver Kroetz die Kinder. Eng aneinander gedrängt sitzen sie auf dem Boden in ihrem Klassenzimmer. Alle Augen sind auf den berühmten Vorleser gerichtet. "Jaaa!" rufen sie, Kroetz lächelt. "Na gut, es heißt ‚Ein Hund wird rasiert‘." Leise kichern die Kinder. Als der Schauspieler und Regisseur aus der Gemeinde Altenmarkt anfängt zu lesen, wird es mucksmäuschenstill.

Gestern war bundesweiter Vorlesetag. Diese Aktion haben die Zeit-Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn Stiftung bundesweit initiiert. Auch in der Region haben sich gestern Schulen daran beteiligt. Die Grundschule Altenmarkt hat das Thema mit am größten aufgezogen: Mit vier Vorlesern: Bürgermeister Stephan Bierschneider, Schauspieler Franz Xaver Kroetz, Flötenlehrerin Heidrun Kuck und dem ehemaligen Lehrer Ludwig Bürger



