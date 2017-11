Ein Meister der Harmonika

Andreas Niedermaier und seine Zieharmonika pendeln momentan zwischen Traunstein und Seebruck hin und her. − Foto: Pfingstl Andreas Niedermaier und seine Zieharmonika pendeln momentan zwischen Traunstein und Seebruck hin und her. − Foto: Pfingstl



"Die musikalische Ausbildung ist in unserer Familie wichtig", sagt Andreas Niedermaier. Seine Eltern machen leidenschaftlich gern Musik, auch seine drei Geschwister spielen Instrumente. "Mein Bruder und ich sind aber die einzigen, die das professionell machen." Sein Bruder studiert Harfe, und Andreas Niedermaier, ist seit einem halben Jahr Zieharmonika-Lehrer. Der 26-Jährige Seebrucker sitzt in einem kleinen, quadratischen Raum mit orangefarbenen Teppichboden – seinem Raum.

Dass seine Eltern ihn schon früh an die Musik herangeführt haben, hat ihn hierher gebracht, in das Zimmer gleich hinter der Seebrucker Tourist-Information, hat dazu geführt, dass er der erste Bayer ist, der einen Masterabschluss im Fach Zieharmonika gemacht hat, dass er als Kapellmeister die Blaskapelle Seeon leitet und über eben jene Kapelle seine Masterarbeit geschrieben hat.

"Die Harmonika war mein Instrument von klein auf", erzählt Niedermaier. Seit er neun Jahre alt ist, spielt er es. Nur: "In der Gegend gibt es wenige Lehrer dafür." So hat sich für ihn schon früh der Wunsch herauskristallisiert, Harmonikalehrer zu werden. So etwas kann man jedoch nur am Mozarteum in Salzburg studieren. Andreas Niedermaier hat nach seinem Abitur die Aufnahmeprüfung gemacht. Bestanden. Er hat das Fach im Bachelor studiert. Bestanden. Dann kam das Masterstudium obendrauf. Im Juni war klar: Auch das hat er bestanden.

