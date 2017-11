Neuer Trend oder doch Bewährtes?

Stilla Firlbeck, Leiterin der Stadtbücherei Trostberg, freut sich über das rege genutze Angebot der neuen Onleihe. − Foto: Bolien Stilla Firlbeck, Leiterin der Stadtbücherei Trostberg, freut sich über das rege genutze Angebot der neuen Onleihe. − Foto: Bolien



Das Thema Lesen stand gestern beim bundesweiten Vorlesetag in ganz Deutschland im Mittelpunkt. Überall kamen Vorleser an die Schulen und sorgten dafür, dass Lesen und Vorlesen nach wie vor aktuell ist. Doch wie wichtig sind bei den Kindern und Jugendlichen mittlerweile eBooks? Und welche Möglichkeiten gibt es, diese auszuleihen? Wir haben in den Büchereien in der Region nachgefragt.

Online-Ausleihen sind das neuste Angebot in vielen Büchereien. Verschiedene Portale stehen zur Auswahl. Den Download-Service "Leo-Sued-Onleihe" nutzen mittlerweile viele Büchereien. Das System ist einfach: Auf dem Portal, das neben eBooks auch eAudios, eMagazines und ePapers anbietet, sucht man ein gewünschtes Medium aus. Einzig ein Endgerät muss vorhanden sein, damit man das ausgewählte Medium ausleihen kann. Das kann neben einem eReader auch ein Laptop, Tablet oder Handy sein. Die ausgeliehenen elektronischen Texte haben, wie auch die Bücher in Büchereien, eine Ausleihfrist.

Die "Onleihe" der eBooks wird in den Büchereien in der Region rege genutzt. "Eher Jugendliche nehmen das Angebot in Anspruch und ein Aufschwung ist spürbar", sagt Stilla Firlbeck, Leiterin der Stadtbücherei Trostberg. Seit Mai 2017 bietet die Bücherei die "Onleihe" an und verzeichnet bereits 700 verliehene Medien. Die Nutzer erhalten Zugriff auf rund 36000 Objekte. "Die eBook-Ausleihe ist praktisch für unterwegs. Im Urlaub beispielsweise ist man froh, wenn man kein unnötiges Volumen im Gepäck hat", sagt Firlbeck.

