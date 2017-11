10.000 Euro Sachschaden nach Brand einer Garage

Bei Siegsdorf ist am Freitagabend eine Garage in Brand geraten. − Foto: Stephan Jansen/Archiv Bei Siegsdorf ist am Freitagabend eine Garage in Brand geraten. − Foto: Stephan Jansen/Archiv



Bei einem Brand, der sich am Freitagabend gegen 22 Uhr nahe Traundorf bei Siegsdorf (Landkreis Traunstein) ereignet hat, ist Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

In einer Lagergarage eines Bauernhauses, in der Brennholz und anderes Holz gelagert war, entwickelte sich aus ungeklärter Ursache starker Rauch, der in kürzester Zeit zu einem Feuer wurde. Die Hausbewohner, zwei Männer im Alter von 51 und 87 Jahren, sowie eine 86-jährige Frau, konnten die über der brennenden Garage liegenden Wohnräume noch selbst rechtzeitig verlassen.

Die Feuerwehr Siegsdorf war mit zirka 40 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Anschließend entfernten sie das gelagerte, angebrannte Holz aus der verbrannten Garage. Der genaue Brandherd und die Brandursache konnten laut Polizei nicht festgestellt werden. Ein Fremdverschulden wird allerdings ausgeschlossen. Die Polizei Traunstein wird keine weiteren Ermittlungen einleiten. − pnp