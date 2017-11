Weg zur Bründlingalm gesperrt: "Da herrscht höchste Gefahr"

Der Wanderweg vom Parkplatz Kalkofen aus in Richtung Bründlingalm ist derzeit gesperrt. Dort rutschte auf Höhe Lourdes ein großer Teil des Wegs ab. Geologen müssen jetzt die Ursache klären. Wann der Weg wieder freigegeben werden kann, steht noch nicht fest. − Foto: privat Der Wanderweg vom Parkplatz Kalkofen aus in Richtung Bründlingalm ist derzeit gesperrt. Dort rutschte auf Höhe Lourdes ein großer Teil des Wegs ab. Geologen müssen jetzt die Ursache klären. Wann der Weg wieder freigegeben werden kann, steht noch nicht fest. − Foto: privat



Eine dicke Überraschung erlebten Cäzilia Brunner und ihre Freundin beim Wandern diese Woche zur Bründlingalm am Hochfelln (Landkreis Traunstein): Ein großer Teil des Wanderwegs war einfach weggebrochen. "Es hat überall gebröckelt, das war schon ein ungutes Gefühl", erzählt Cäzilia Brunner. Sie und ihre Freundin haben den Vorfall auch gleich bei der Gemeinde gemeldet. Nun ist der Wanderweg gesperrt.

"Da herrscht höchste Gefahr", betont Geschäftsleiter Andreas Schultes. Unklar ist derzeit, welche Maßnahmen dort ergriffen werden müssen und ob diese noch in diesem Jahr umgesetzt werden können.

Von der Sperrung betroffen ist der Wanderweg Nummer 8 vom Parkplatz Kalkofen aus. Die Sperrung des Wanderwegs bedeutet nicht, dass eine Wanderung zur Bründlingalm oder zum Gipfel des Hochfelln derzeit nicht möglich ist, denn es gibt Alternativrouten: Über Maria Eck von der Talstation der Seilbahn bei Bergen aus oder vom Parkplatz in Kohlstatt über die Gleichenberg Alm. − kr