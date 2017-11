Pflasterstein von Brücke auf A8 geworfen und Autofahrer verletzt

Ein Autofahrer auf der A8 ist in der Nacht auf Sonntag bei Grabenstätt (Landkreis Traunstein) von einem Pflasterstein getroffen werden. Die Kripo ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. −Symbolfoto: dpa Ein Autofahrer auf der A8 ist in der Nacht auf Sonntag bei Grabenstätt (Landkreis Traunstein) von einem Pflasterstein getroffen werden. Die Kripo ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. −Symbolfoto: dpa



Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag einen Pflasterstein von einer Autobahnbrücke bei Grabenstätt (Landkreis Traunstein) geworfen und dabei ein fahrendes Auto auf der A8 getroffen. Der Autofahrer aus dem Landkreis Traunstein erlitt leichte Verletzungen, konnte sein Auto allerdings noch rechtzeitig und kontrolliert zum Stehen bringen. Die Kripo Traunstein ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der 53 Jahre alte Autofahrer war um kurz nach Mitternacht mit seinem VW Multivan in Richtung München auf der A8 unterwegs. Im Gemeindebereich Grabenstätt, auf Höhe des Weilers Hütt, schlug der Pflasterstein in die Windschutzscheibe seines Autos ein. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, dürfte der Täter den Stein von einer Brücke über der Autobahn geworfen haben. Der leicht verletzte Autofahrer konnte sein Auto rund 150 Meter nach der Brücke am rechten Fahrbahnrand zum Stehen bringen.

Die Polizei leitete noch in der Nacht eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter ein. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Die Fahndung blieb jedoch erfolglos. Der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Traunstein übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kripo um Hinweise:

- Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die sich zur fraglichen Tatzeit im Bereich der Autobahnbrücke in der Nähe des Weilers Hütt aufgehalten haben?

- Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die sich unmittelbar vor oder nach der fraglichen Tatzeit im Ortsgebiet von Grabenstätt aufgehalten haben?

Hinweise können an die Kripo unter 0861/9873-0 gegeben werden. − red