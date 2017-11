Glanzvoller Ball der Brautpaare

Ein imposantes Bild bot der Eröffnungstanz der Brautpaare. | Foto: Uwe Heckmann Ein imposantes Bild bot der Eröffnungstanz der Brautpaare. - Foto: Uwe Heckmann



Waging am See/Altötting. Die Neuauflage des Wohltätigkeitsballs der Brautpaare aus der Region präsentierte sich am Samstagabend als glanzvolles Ereignis. Für über 80 Jungvermählte wurde dabei der Hochzeitstraum zum zweiten Mal wahr. Auch Paare, die heuer die Goldene Hochzeit feierten, waren unter den Gästen. Geladen in das Waginger Kurhaus hatten 15 Hochzeitslader aus den Landkreisen Altötting und Traunstein Der Reinerlös kommt der psychosozialen Krebsnachsorge des BRK-Kreisverbandes Altötting, Balu, zu Gute.

Mehr lesen Sie in der Montagsausgabe, 20. November 2017 der Südostbayerischen Rundschau.