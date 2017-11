Betrunkene fährt durch Blumenbeet und über Verkehrsinsel

Die Polizei erwischte eine 57-Jährige mit Alkohol am Steuer. − Foto: PNP Die Polizei erwischte eine 57-Jährige mit Alkohol am Steuer. − Foto: PNP



Eine 57-jährige Frau aus dem Landkreis Traunstein ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden stark alkoholisiert mit dem Auto unterwegs gewesen. Laut Polizeibericht fuhr sie gegen 4.30 Uhr auf der Tittmoninger Straße stadteinwärts, rollte dabei mit einem Reifen auf eine Verkehrsinsel und später durch ein Blumenbeet. Ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Traunstein bemerkte die unsichere Fahrweise, verständigte die Polizei und hielt die Autofahrerin an. Die Frau lief weg, doch der 29-Jährige holte sie ein und hielt sie fest, bis die Polizei eintraf.

Ein freiwilliger Alkoholtest war laut Pressebericht aufgrund der starken Alkoholisierung der Frau nicht möglich. So wurde sie in das Krankenhaus Trostberg zur Blutentnahme gebracht. Den Schaden am Pkw der 57-Jährigen schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Ob weiterer Sachschaden entstanden ist, konnte noch nicht geklärt werden. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und erstattete Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. − red