Chiemgauer entwickeln einzigartiges Nummernschild für Drohnen

Manuel Steiner (links) und Moritz Aßmus sind stolz auf ihren Erfolg. − Fotos: Pfingstl Manuel Steiner (links) und Moritz Aßmus sind stolz auf ihren Erfolg. − Fotos: Pfingstl



Im Stakkato, viele Male pro Sekunde, brennt sich das Licht des Lasers in das feine Glas. Millimeter für Millimeter rückt das Licht nach rechts. Zurück lässt es feine, schwarze Linien, die sich nach und nach zu Buchstaben, Wörtern, einer Adresse formen. Vor dem Laser – mit Schutzbrille vor den Strahlen geschützt – sitzt Manuel Steiner. Der 29-Jährige aus der Nähe von Traunstein befreit das Glas aus seiner Befestigung. Stolz schauen er und der 23-jährige Obinger Moritz Aßmus auf das Ergebnis. Mit ihrer Lasertechnik auf hauchdünnem, biegsamen Glas haben sie etwas bislang einzigartiges entwickelt: feuerfeste Nummernschilder für Drohnen.



Hauchdünn und winzig ist das gravierte Glas. Es kann an der Drohne angebracht werden. Hauchdünn und winzig ist das gravierte Glas. Es kann an der Drohne angebracht werden.



Seit 1. Oktober diesen Jahres müssen alle Drohnen über 250 Gramm eine Plakette mit Name und Anschrift des Besitzers tragen, damit, wenn zum Beispiel etwas passiert, nachvollzogen werden kann, wem die Drohne gehört. Voraussetzung für diese Plakette ist, dass sie feuerfest sind. Solche Schilder existieren, so Moritz Aßmus, derzeit nur aus Aluminium. Aus diesem Material sind sie günstig und einfach zu fertigen. "Allerdings erhitzt sich der Lithium-Akku, wenn die Drohne anfängt zu brennen, auf über 660 Grad Celsius", erklärt er. Das ist auch genau die Temperatur, bei der Aluminium anfängt zu schmelzen. Feuerfeste Schilder werden somit also per Verordnung gefordert – kaufen konnte man sie aber bis vergangene Woche nirgends.



Eingespannt, wird das Glas vom Laser bearbeitet. Eingespannt, wird das Glas vom Laser bearbeitet.



Moritz Aßmus und Manuel Steiner sind befreundet und fliegen in ihrer Freizeit gern mit Drohnen und haben zwei Unternehmen im Rücken, die die beiden Tüftler mit Know-How unterstützen. Moritz Aßmus ist Pressesprecher des Unternehmens Roboterwerk mit Sitz in Obing und Atlanta. Das Unternehmen produziert Robotik für den zivilen und militärischen Bereich. Manuel Steiner ist Entwicklungsleiter beim Unternehmen Frank Holz – mit Fachgebiet Gerätebau und Blechverarbeitung und Sitz in Anning, einem Ortsteil von Traunreut. In den Werkstätten des Unternehmens haben die beiden jungen Männer und vier weitere Tüftler ihre Plaketten-Produktion aufgebaut.

Mehr dazu lesen Sie am Dienstag in Ihrer Heimatzeitung und auf PNP Plus.