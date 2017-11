Mammut-Stadtratssitzung: Osenstätter legt Mandat nieder

Wolfgang Osenstätter. − F.: awi Wolfgang Osenstätter. − F.: awi



CSU-Stadtrat Wolfgang Osenstätter legt in der Sitzung am Donnerstag, 23. November, 2017, ab 15 Uhr im Rathaus sein Mandat nieder. Der Schreinermeister aus Kammer will sich in Zukunft mehr um seinen Betrieb kümmern. Über 15 Jahre gehörte er dem Gremium an, 2014 hatte er für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert. Insbesondere in seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender war er als "Mann der klaren Worte" bekannt. Als Kreistagsmitglied will er weiter die Kommunalpolitik mit prägen. Als Listennachfolger rückt Nikolaus Schneider in die CSU-Fraktion. Er wird in der Sitzung vereidigt, danach entscheidet der Stadtrat über personelle Änderungen in den Ausschüssen.

Oberbürgermeister Christian Kegel (SPD) hat die vorzeitige Beendigung seiner Amtszeit zum 1. Mai 2020 beantragt. Damit würden Stadtrats- und OB-Wahl wieder auf ein Datum fallen. Das war seit dem Tod von Oberbürgermeister Wilfried Arsan nicht der Fall, Kegels Amtszeit endet eigentlich erst im Juli 2020. Der Hauptausschuss hat Kegels Antrag bereits einstimmig durchgewunken. − awi/rse