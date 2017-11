Heimische Haflinger-Züchter feiern große Erfolge

Die Vorsitzende Christine Gruber (von links) überreichte an Franz Mayer sowie Andrea und Bernhard Heistinger für ihre Zuchterfolge einen Blumenstrauß. − Foto: mp Die Vorsitzende Christine Gruber (von links) überreichte an Franz Mayer sowie Andrea und Bernhard Heistinger für ihre Zuchterfolge einen Blumenstrauß. − Foto: mp



Die Herbstversammlung der Haflinger-Vereinigung Chiemgau bot der Vorsitzenden Christine Gruber die entsprechende Plattform, um die Erfolge der heimischen Züchter zu würdigen: Beim 16. Süddeutschen Fohlenchampionat im Oktober in Riem konnte sich Bernhard Heistinger aus Garching an der Alz mit seinem Hengstfohlen des Jahrganges 2017 durchsetzen und wurde strahlender Sieger. Bei der Feldprüfung in Buch im September überzeugte die Haflingerstute Pepita von Gertrud und Franz Mayer aus Siegsdorf und wurde Tagessiegerin.

Aus Grubers Sicht befindet sich die Fohlenvermarktung im Umbruch, und darum sollten dafür auch die neuen Medien genutzt werden, um die Pferde einer breiten Interessentengruppe publik machen zu können. Zum aktuellen Thema "Kreuzkraut" referierte der Berater Johann Staltmayr vom Erzeugerring für Pflanzenbau Südbayern. − mp

