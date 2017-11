Gleich zwei Mal mitten ins Schwarze

Meister am Gewehr: Bei den Schützen des Landkreises häufen sich die Erfolgsmeldungen. Meister am Gewehr: Bei den Schützen des Landkreises häufen sich die Erfolgsmeldungen.



"Ich bin jetzt 35 Jahre Schützenmeister, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt", sagt Otto Huß und lacht. "Aber sag’ niemals nie". Zwei seiner Kameraden der Altschützen Fridolfing schafften am selben Abend einen 0,0-Teiler – den idealen Schuss exakt in die Mitte der Scheibe. Denn: Blattschuss ist nicht gleich Blattschuss.

In der Regel schießen Erwachsene auf vier 10er-Streifen, geben also 40 Schuss ab. Bei jedem Schuss kann man null bis zehn Punkte erreichen – entsprechend des getroffenen Ringes um die Mitte. Bei null Punkten wurde die Scheibe verfehlt, bei zehn ins "Schwarze" getroffen. Wie genau der Schütze die Mitte erwischt hat, geben die Teiler an. Sie messen den Abstand zur Mitte in Hundertstelmillimeter – dünner als ein Haar. Der perfekte Blattschuss ist somit seltener als ein Sechser im Lotto. "Aus unserer Gegend schaffte das heuer nur ein Mädchen aus Brodhausen, beim Landeswettbewerb am Münchner Oktoberfest", erklärt Schützenmeister Huß. Und doch schossen jetzt mit Franz Fellner und Martin Amann gleich zwei seiner Altschützen einen 0,0-Teiler. Der 81-jährige Fellner war der erste Glückspilz – und bemerkte es zuerst nicht einmal. Bei seinem 18. Schuss leuchtete die Anzeige rot auf – ein Zehner. Fellner freut sich, verlässt den Schießstand, ohne dem genauen Schussbild größere Beachtung zu schenken. Umso größer war seine Überraschung, als ihn seine Kameraden zum 0,0-Teiler gratulieren.



Mit 80 Jahren noch eine ruhige Hand: Martin Amann... Mit 80 Jahren noch eine ruhige Hand: Martin Amann...



Nur eine Viertelstunde darauf dann die Sensation: Vereinskamerad Martin Amann gelingt beim 22. Schuss das Unmögliche: der perfekte Treffer. "Zuerst kannst du es nicht glauben", sagt der 80-Jährige im Gespräch mit der Südostbayerischen Rundschau. "Mein bestes Ergebnis war bislang ein 1,4-Teiler." Dennoch gibt sich Amann bescheiden: "So ein Treffer ist schon Glücksache." Bei den Kameraden wich die kurze Verwirrung nach dem zweiten Meisterschuss schnell Staunen und großer Freude. Es ist klar, an diesem Abend wurde Vereinsgeschichte geschrieben. − mboMehr dazu morgen, 21. November 2017 in Ihrer Heimatzeitung



...und Schützenkollege Franz Fellner. ...und Schützenkollege Franz Fellner.