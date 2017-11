Gutes Händchen beim Herbst-Hoagarten

Einen vollen Saal mit über 200 begeisterten Besuchern gab es beim traditionsreichen Herbst-Hoagarten "A wengal spuin, singa und G’schichten hearn" im Gasthof "Zur Post". Die fünf hochklassigen Gesangs- und Musikgruppen aus Südostbayern und Österreich bereiteten sich und ihren Zuhörern einen unvergesslichen dreistündigen Abend. Keine Frage, Organisator und Ansager Sepp Furtner hatte wieder einmal zu hundert Prozent den Geschmack der Gäste getroffen. Eigentlich hätten die Heulandler Tanzlmusik, die Gilgenberger Geigenmusik, D’Wanghausner, der Ostermiethinger Saitenklang und die singenden Geschwister Helminger bereits vor einem Jahr kommen sollen, doch damals musste Furtner "seinen" Volksmusikabend krankheitsbedingt absagen. "Se ham se alle spontan und ohne zu überlegen bereit erklärt, a Jahr drauf zu kemma", bedankte sich Furtner.

Die Heulandler Tanzlmusik aus Törring bei Waging, die heuer ihr 25-jähriges Bestehen feiert, untermauerte dies klangvoll mit dem Gratlspitz Marsch und der Spatzkugel Polka. Deren Musikanten Hans Hochecker (Klarinette), Alois Babinger (Steirische), Hans Baumgartner (Tenorhorn), Christine Mayer (Klarinette), Albert Baumgartner (Klarinette) und Matthias Winkler (Tuba) stehen für traditionelle musikalische Unterhaltung in der Region, doch sie haben auch schon auf der "Grünen Woche" in Berlin geglänzt. − mmüMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 21. November 2017, in Ihrer Heimatzeitung.