Vier Jahre und vier Monate Haft für Dealer

Für vier Jahre und vier Monate muss ein gebürtiger Altöttinger (42), der derzeit in Ingolstadt wohnt, ins Gefängnis. Der Mann hatte über Jahre mit erheblichen Mengen Drogen gehandelt. In der Verhandlung am Montag vor der Zweiten Strafkammer am Landgericht Traunstein unter Vorsitz von Richter Erich Fuchs zeigte sich der Sozialpädagoge geständig.

Staatsanwältin Carolin Schwegler hatte dem Mann vorgeworfen, in insgesamt neun Fällen mit Marihuana, Haschisch, Amphetamin, Ecstasy und Kokain gehandelt zu haben. Dabei ging es um Kilomengen von Amphetamin, über 2000 Ecstasy-Tabletten und mehrere Kilogramm Haschisch.

Die Polizei war ihm auf die Schliche gekommen, nachdem der Angeklagte mit einem Freund Haschisch bei einem unbekannten Lieferanten bestellt, bezahlt und an eine Paketstation in Neumarkt St. Veit hatte senden lassen. Doch existierte die Parkstation nicht mehr, und das Paket ging zurück nach Kleve, wo es von Beamten des Zollfahndungsamtes geöffnet wurde. − wt

