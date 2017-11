Grundschule Nord wird neu gebaut und Freibad weiter saniert

Das Schwimmerbecken im Traunreuter Freibad soll ab Herbst 2019 saniert und um zwei Bahnen verbreitert werden. − Foto: Herbert Reichgruber Das Schwimmerbecken im Traunreuter Freibad soll ab Herbst 2019 saniert und um zwei Bahnen verbreitert werden. − Foto: Herbert Reichgruber



Der Stadtrat hat am Montagnachmittag den Neubau von Grundschule Nord und der angegliederten Turnhalle genehmigt. Dafür werden nun im kommenden Jahr Planungsgelder in Höhe von 150000 Euro eingeplant. Der eigentliche Schul-Neubau beginnt dann 2019 und soll bis 2021 abgeschlossen sein. Insgesamt sind in diesen drei Jahren dafür Investitionskosten von 13,9 Millionen Euro vorgesehen.

Ebenfalls zugestimmt hat der Stadtrat, dass im Traunreuter Freibad 2019 und 2020 ein neues Technikgebäude erstellt, das Schwimmerbecken um zwei Bahnen verbreitert und mit Edelstahl ausgekleidet sowie ein eigenes Springerbecken samt Turm und eine Breitwellenrutsche mit einer Länge von 20 bis 25 Meter gebaut wird.

Im Gegensatz zur bisherigen Planung soll nun aber das Kinderplanschbecken am bisherigen Standort bleiben. Ob dies angesichts neuer Vorschriften möglich ist, muss erst mit dem Gesundheitsamt abgeklärt werden. Es geht dabei um die Sauberkeit in dem vor allem von Kleinkindern genutzten Becken.



Der Stadtrat hat bei drei Gegenstimmen dafür votiert, dass in den Haushalt weitere 2,9 Millionen Euro für die Freibadsanierung eingeplant werden. Begonnen werden soll im Frühjahr 2019 mit dem Bau des Technikgebäudes und im September 2019 mit dem Bau der neuen Becken, der Eröffnungstermin des sanierten Bades ist für 31. Mai 2020 geplant. Es wurde zudem explizit festgelegt, dass die Freibadsaison 2019 durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt werden darf. − hr

