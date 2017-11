Max I. und Andrea III. übernehmen das närrische Regiment in Kammer

Das neue Kammerer Prinzenpaar, Max I. und Andrea III. − F.: ko Das neue Kammerer Prinzenpaar, Max I. und Andrea III. − F.: ko



Max I. und Andrea III. heißt das neue Prinzenpaar der Faschingsfreunde Blau-Weiß Kammer. Im Rahmen eines Festabends im Gasthaus Jobst in Rettenbach übernahmen sie das Regiment von Andi III. und Marina I. Unter den weit mehr als 100 Besuchern der Inthronisationsfeier waren auch Abordnungen von acht Faschingsvereinen aus Salzburg, Freilassing, Waging, Trostberg, Traunstein, Berchtesgaden, Grabenstätt und Chieming.

In ihrer Antrittsrede verrieten Max und Andrea Hiebl, wie sie im bürgerlichen Leben heißen, dass sie sich vor 17 Jahren in der EDV-Abteilung der Firma Heidenhain in Traunreut kennnengelernt hatten. Andrea stammt aus Nußdorf, Max aus Obing. Den Hochzeitswalzer haben sie vor elf Jahren getanzt. Für Nachwuchs, auch bei Blau-Weiß, haben die neuen Regenten schon gesorgt: Ihre Kinder Johanna und Magdalena tanzen in der Kindergarde mit. − ko

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 22. November 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.