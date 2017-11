Laster touchiert Auto und flüchtet

−Symbolfoto: Klotzek −Symbolfoto: Klotzek



Auf der B304, Höhe Rupertsdorf, ist es am Montagabend gegen 21.46 Uhr zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein Lastwagenfahrer, der von Altenmarkt kommend in Richtung Rabenden unterwegs war, überholte mit seinem Laster einen langsamer fahrenden Sattelzug in einer Linkskurve. Ein entgegenkommender 18-jähriger BMW-Fahrer versuchte dem Lastwagen vergeblich auszuweichen und touchierte ihn mit der linken Fahrzeugseite. Anschließend geriet er ins Bankett, konnte sein Auto dort aber sicher zum Stehen bringen. Die beiden Laster fuhren, ohne sich um den Unfall zu kümmern, weiter. Am Auto des 18-Jährigen entstand Schaden von circa 8000 Euro.

Der flüchtige Lastwagen dürfte ebenfalls an der linken Seite beschädigt worden sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Dies lag auch daran, dass der Unfall erst mit zehnminütiger Verzögerung bei der Polizei gemeldet wurde.

Zeugen, wie der Fahrer des Lastwagens, der überholt wurde, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trostberg, 08621/98420, zu melden.