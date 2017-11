Klärschlamm-Trocknungsanlage begeistert Exkursions-Teilnehmer

Ein "mechanisches Schwein" – ein Roboter – wendet den Klärschlamm nach dem Zufallsprinzip. − F.: red Ein "mechanisches Schwein" – ein Roboter – wendet den Klärschlamm nach dem Zufallsprinzip. − F.: red



Im Rahmen des Energiekonzeptes der Planungsregion Südostoberbayern haben sich Kommunalvertreter und Klärwärter aus den Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein am Klärwerk in Raubling getroffen. Ziel der Exkursion war die solarthermische Klärschlamm-Trocknungsanlage, die dort schon seit über acht Jahren in Betrieb ist. Dort wird mit Hilfe von Sonnenstrahlen und einfachsten technischen Lösungen die Klärschlammmenge um zwei Drittel reduziert, was gleichzeitig eine Reduktion der Entsorgungskosten bringt.

Bei der Untersuchung möglicher Beispielprojekte im Energiekonzept wurden bereits die wichtigsten Daten aller Kläranlagen aus den beiden heimischen Landkreisen erhoben und für ein gemeinsames, nachhaltiges Entsorgungskonzept untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass der Bedarf für eine solarthermische Trocknung bei vielen Kläranlagen besteht. Das nachhaltige Konzept soll nun weiter untersucht werden – auch im Hinblick auf eine interkommunale Zusammenarbeit. − red

