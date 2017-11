Gerzlichs Karriereziele: Feierabend und Wochenende

Lägen Sie bei einer Beerdigung lieber im Sarg, anstatt die Totenrede halten zu müssen? Tragen Sie Ihre Ausführungen eher locker-flockig vor, oder bringt Sie die erste Rückfrage schon mehr ins Schleudern als Schneeglätte auf der Sauerlandlinie einen kasachischen Laster mit abgefahrenen Sommerreifen? Mit cooler Ironie rückt der frühere Marketingreferent Hans Gerzlich am Donnerstag, 23. November, ab 20 Uhr im k1-Studio in Traunreut mit seinem neuen Programm "Und wie war dein Tag, Schatz!" dem wahnwitzigen Büroalltag zu Leibe.

Feinsinnig in der Betrachtung und konsequent in der Brillanz nimmt der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann und studierte Diplom-Ökonom sein Publikum nicht nur mit ins Meeting, in die Kantine und in die Kaffeeküche, sondern macht die Gäste auch mit seinen Karrierezielen vertraut: Feierabend und Wochenende. Die Gäste lachen sich kringelig, wenn Gerzlich aufklärt, warum man in Bewerbungsgesprächen rotzfrech auftreten sollte, wieso Stellenanzeigen wie Reiseprospekte zu lesen sind und weshalb iPhone-Nutzer das ausgiebigere Sexleben haben. Also: Gerzlichs k1-Termin in den Outlook-Kalender eintragen, die Kollegen in CC setzen und das neueste Bürogeflüster erfahren!

Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.k1-traunreut.de sowie an der Abendkasse. − red/Foto: haraldhoffmann.com