Alles leuchtet im "ARTvent"

Das "Weihnachtsei" ist der Hingucker im Skulpturenpark. − Foto: uk Das "Weihnachtsei" ist der Hingucker im Skulpturenpark. − Foto: uk



Wer sich bereits in den vergangenen Jahren von der besonderen Adventsausstellung in der Waldhauser "ARTWorld" des Metallkünstlers Georg Mayerhanser in Waldhausen verzaubern ließ, wird heuer einmal mehr überrascht. Rund um eine drei Meter hohe "Goldene Cut-Out-Krippe" werden Krippen von namhaften Künstlern aus der Region zu sehen sein. Jørgen May aus Waldhausen und Helmut Sollinger aus Altenmarkt sind dabei schon Altbekannte in der ARTWorld.

Erstmals im Waldhauser Kunstpark zu Gast sind Dominic Hausmann, der Vorsitzende des Künstlerkreises AK68 aus Wasserburg, der Trostberger Werner Pink, der besonders mit "PinkPur" und auf der "Kunstmeile" in Trostberg für große Resonanz sorgte, sowie Walter Ziegler aus Laufen, der auch als Lehrer an der Holzschnitzschule in Berchtesgaden tätig ist. Sie alle platzieren ihre speziell für den "ARTVent" angefertigten Krippen rund um die "Goldene Cut-Out-Krippe" Mayerhansers. In diesem Werk erscheinen die Figuren der Krippe im goldenen Glanz in der vom Künstler perfektionierten Cut-Out-Technik. − ukMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 22. November 2017, in Ihrer Heimatzeitung.