Kleine Helden von einst sind starke Menschen geworden

Was aus ehemaligen zu früh geborenen Kindern geworden ist, konnten sich die Anwesenden bei einer Gesprächsrunde informieren. Von links: Christian Schneider mit seinem Sohn Nicklas (15), der leitende Oberarzt der Kinderklinik Dr. Ralf Brangenberg, Jutta Mertes, Stationsleitung der Kinder-Intensivstation, Dr. Gerhard Wolf, Chefarzt der Kinderklinik sowie Tamara Voss (27) mit ihrer Mutter Saba. - F.: Reuter Was aus ehemaligen zu früh geborenen Kindern geworden ist, konnten sich die Anwesenden bei einer Gesprächsrunde informieren. Von links: Christian Schneider mit seinem Sohn Nicklas (15), der leitende Oberarzt der Kinderklinik Dr. Ralf Brangenberg, Jutta Mertes, Stationsleitung der Kinder-Intensivstation, Dr. Gerhard Wolf, Chefarzt der Kinderklinik sowie Tamara Voss (27) mit ihrer Mutter Saba. - F.: Reuter



Fröhliches Kinderlachen klang einen Nachmittag lang durch das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe: Mit einem kunterbunten Kinderfest für den Nachwuchs und wertvollen Informationen für die Erwachsenen beging die Kinderklinik am Kreisklinikum Traunstein heuer den "Welt-Frühgeborenen-Tag". Kinderklinik-Leiter Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Gerhard Wolf und sein Team sensibilisierten die Besucher nicht nur für die besondere Situation der Frühchen, sondern konnten sich mit ihnen auch über den bewegenden Besuch zweier früherer Patienten freuen.

Sowohl Tamara Voss als auch Nicklas Schneider haben in der Kinderklinik Traunstein drei Monate zu früh das Licht der Welt erblickt: die Tierpflegerin aus München im September 1990 und der Realschüler aus Bergen im Juli 2002. Dass die beiden jungen Leute trotz leichten Lampenfiebers ebenso offen wie ihre Eltern mit Dr. Gerhard Wolf über ihr Leben sprachen, honorierte das Publikum des ungezwungenen Interviews immer wieder mit anerkennendem und wohl auch mitfühlenden Beifall. Nicht wenige der anwesenden Familien waren selber vom Thema Frühgeburt betroffen und mit ihren Kindern verschiedenen Alters zu diesem Kinderfest der besonderen Art gekommen.

"Es ist relativ selten, dass wir unsere Patienten Jahre später noch einmal sehen", stellte Dr. Wolf durchaus bedauernd fest. Umso mehr freuten er, Dr. Ralf Brangenberg, leitender Oberarzt der Kinderklinik, und Jutta Mertes, Stationsleitung der Kinder-Intensivstation in der Kinderklinik, sich über den Besuch von Nicklas Schneider und Tamara Voss und der anderen Eltern mit ihren Kindern. Die junge Münchnerin hatte mit ihren Eltern vor einigen Wochen auf der Durchreise spontan in Traunstein einen Halt eingelegt und die Kinderklinik besucht. Dieses Wiedersehen und die damit verbundenen Erinnerungen an die ersten drei Monate ihrer Tochter auf der Kinder-Intensivstation rührte ihre Mutter Saba Voss noch beim Kinderfest zu Tränen. "Tamaras Finger waren so dünn wie Streichhölzer", sagte sie. "Für uns war es ein schönes Wiedersehen, aber auch für Sie hat sich glaube ich der Kreis damit geschlossen", so Dr. Wolf.

Stationsleiterin Jutta Mertes war in der Zeit von Tamaras Geburt gerade von Gießen nach Traunstein gekommen: die heute 60-Jährige arbeitet seit nunmehr 30 Jahren in der Kinderklinik Traunstein. Mit Dr. Wolf war sie sich einig, dass sich über die Jahrzehnte sowohl in der medizinischen als auch in der pflegerischen Versorgung viel zum Positiven für die kleinen Patienten und ihre Eltern verändert hat.

"Unser Anspruch ist es, keine Durchschnittsmedizin, sondern die bestmögliche Diagnostik zu bieten", betonte Dr. Brangenberg. Die Ultraschalluntersuchung habe in der Neugeborenen-Intensivmedizin unter allen bildgebenden Verfahren den höchsten Stellenwert. Daher freue sich das Team der Kinderklinik sehr, dass die VR-Bank sie im Rahmen ihrer jedermann zum Mitmachen einladenden Crowdfunding-Initiative "Viele schaffen mehr" bei der Anschaffung eines speziellen auch notfalltauglichen mobilen Ultraschallgerätes unterstütze (IBAN DE17710900000030019194, Kennwort: Projekt-Nr. 8118).

