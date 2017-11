Crash mit drei Autos fordert drei Leichtverletzte

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Drei Leichtverletzte und hohen Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 18 Uhr bei Traunstein gefordert.

Eine 50-Jährige aus Fridolfing war mit ihrem Mercedes auf der Kreisstraße von Traunstein in Richtung Rettenbach unterwegs. Um zu wenden, wollte sie auf Höhe Leiderting nach links abbiegen. Ein 23-Jähriger aus Tacherting übersah dies und fuhr mit seinem Skoda Fabia auf den Mercedes auf. Einem nachfahrenden 18-Jährigen aus Trostberg gelang es ebenfalls nicht mehr, seinen Ford Focus rechtzeitig abzubremsen. Er fuhr auf den Skoda Fabia des Tachertingers auf. Die Mercedes-Fahrerin aus Fridolfing sowie zwei Mitfahrerinnen des Trostbergers wurden leicht verletzt. Ein zweijähriges Mädchen, ebenfalls Insassin im Pkw des Trostbergers, wurde vorsorglich ins Klinikum Traunstein gebracht, ist aber laut Polizei unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An dem Skoda und an dem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 29000 Euro. − red