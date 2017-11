Wilde Spekulationen um Edelkarossen-Treffen in Altenmarkt

Auf dem Parkplatz unterhalb von Kloster Baumburg in Altenmarkt werden täglich Auto und Fahrer gewechselt. − Fotos: Karlheinz Kas Auf dem Parkplatz unterhalb von Kloster Baumburg in Altenmarkt werden täglich Auto und Fahrer gewechselt. − Fotos: Karlheinz Kas



Sie kommen über die B304 aus Richtung Wasserburg, steuern dann gezielt den Parkplatz unterhalb von Kloster Baumburg in Altenmarkt (Lkr. Traunstein) an und verlassen die Gemeinde Richtung Waging am See. Immer in Kolonne, immer sind es 30 bis 35 Hochleistungsmodelle, keines unter 100.000 Euro teuer. Altenmarkter Bürger spekulieren schon seit Tagen, was es mit den täglichen Treffen auf sich hat.

Des Rätsels Lösung: Der Audi-Konzern in Ingolstadt hat die Gemeinde Altenmarkt aus logistischen Gründen für ein internationales Verkäufer-Training ausgewählt. Aus aller Welt werden die Audi-Verkäufer für zwei Tage eingeladen. Vom Flughafen München geht es nach Salzburg, und da bietet sich Altenmarkt eben als Zwischenstation an.

"Die Audi-Verkäufer kommen aus China, aus den USA, praktisch aus allen Teilen Europas und testen den neuen A8", erklärt Eileen Sembritzki von der Eventagentur BB-onsite GmbH mit Sitz in Frankfurt und am Münchner Flughafen. Die 34-Jährige ist Mitglied eines rund 50 Personen starken Teams, das eigens für die millionenteure Audi-Werbetour abgestellt wird. Und damit die Verkäufer auch Vergleichsmöglichkeiten haben, werden neben den edlen A8-Boliden auch die Konkurrenten von BMW und Mercedes zur Verfügung gestellt.



Zuständig für die Auto-Wechsel: Kamil Warmowski. Zuständig für die Auto-Wechsel: Kamil Warmowski.



In Altenmarkt ist Auto- und Fahrerwechsel. Dann springen die Fahrer vom Audi in die 7er-BMW, jene von hier in die Stuttgarter S-Klasse und die Mercedes-Fahrer in die Geschosse mit den vier Ringen. Ein weiterer Halt ist jeweils Steinhöring (Lkr. Ebersberg). Auch hier sorgt das Treffen der teuren Karossen für Aufsehen. Bis 3. Februar läuft die Präsentation.

Koordiniert den Gesamtablauf Eileen Sembritzki . Koordiniert den Gesamtablauf Eileen Sembritzki .