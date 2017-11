Grünes Licht für neues Wohngebiet

So sieht der abgesegnete Plan für das Viertel aus. −Grafik: Mißberger So sieht der abgesegnete Plan für das Viertel aus. −Grafik: Mißberger



Tittmoning. Unter großem Interesse der Bevölkerung und reger Teilnahme an der öffentlichen Sitzung brachte der Bauausschuss der Stadt Tittmoning Dienstagabend die zweite und letzte Etappe eines der größten Bauprojekte der Gemeinde auf den Weg: Einstimmig wurden der Bebauungsplan für das neue Wohngebiet "Pillerfeld II" und die Erschließung des Areals abgesegnet. "Diese soll bis nächstes Jahr abgeschlossen sein, dann kann eventuell ab Herbst bereits mit dem Bau begonnen werden", so der Geschäftsleiter der Stadt, Walter Schöberl.

Wie berichtet, handelt es sich beim "Pillerfeld" um eines der laut Bürgermeister Konrad Schupfner "wichtigsten Investitionsvorhaben der Stadt in den vergangenen Jahren". Auf dem 4,5 Hektar großen Gebiet südlich der Altstadt an der Bundesstraße 20 sollen insgesamt 55 Wohneinheiten entstehen – in zwei Etappen.

So ist "Pillerfeld I" bereits erschlossen und bebaut, von den 29 Einheiten alle bis auf eine verkauft. Und auch nach dem zweiten und letzten Teilstück herrscht große Nachfrage: Noch am selben Tag, als der Stadtrat den Weg für "Pillerfeld II" freimachte, wurden bereits die ersten Grundstücke zugesagt.Die Ausschusssitzung war für die anwesenden Kaufinteressenten dann doch noch eine kleine Zitterpartie. Denn auf der Tagesordnung standen etwaige Einwände seitens Anwohnern, der verschiedenen Bauinstanzen und Behörden.



Schupfner: "Wichtiges Vorhaben". Schupfner: "Wichtiges Vorhaben".



Für die Erschließung des Geländes gab der Stadtrat 873000 Euro frei. Die Summe beinhaltet die Kosten für die Anbindung an die Rupertistraße in Höhe von 42000 Euro sowie per Geh- und Radweg an den Sportpark für 76000 Euro. "Damit liegen wir 34000 Euro über der ursprünglichen Kostenschätzung", räumte Schupfner ein. Das liege aber vor allem an einer zusätzlichen Investition, die anfangs nicht vorgesehen war: Die Verbindung zwischen Wohn- und Sportareal soll so beleuchtet werden, "damit der Sportpark auch nachts nutzbar ist."



Ausschuss gab im Rathaus den Weg fürs Projekt frei. −Fotos:red Ausschuss gab im Rathaus den Weg fürs Projekt frei. −Fotos:red



− mboMehr dazu lesen Sie heute, 23. November 2017, in Ihrer Heimatzeitung