Vergrabene Leiche in einem Wald im Kreis Traunstein gefunden + Video

Eine großteils vergrabene Leiche entdeckten Spaziergänger am Mittwochnachmittag in einem Wald bei Schnaitsee (Landkreis Traunstein). Die Polizei durchforstete sofort das Gebiet, bisher ist aber noch unklar, ob es sich um eine weibliche oder männliche Leiche handelt, noch wie sie in den Wald kam. (Video vom Fundort der Leiche am Ende des Artikels)

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei nach der Meldung der Spaziergänger noch am Mittwochnachmittag die Fundstelle bei Altenöd zwischen Kienberg und Schnaitsee abgesperrt. Anschließend durchforsteten sie den Wald und die Umgebung nach Spuren, das Ergebnis ist aber bisher noch unbekannt. Die Umgebung der Fundstelle blieb auch am Donnerstagvormittag noch abgeriegelt und wurde von Polizeibeamten überwacht. Kripo und Spurensicherer sind noch vor Ort und ermitteln.

Von der Straße aus ist nur zu erkennen, dass in dem einige Hundert Meter entfernten Waldrand ein Gebiet abgesperrt ist. Dort soll die Leiche auch am Donnerstagvormittag noch gelegen haben. Das zuständige Polizeipräsidium Rosenheim bestätigte bisher nur die Suchaktion, nähere Details wurden nicht genannt.

