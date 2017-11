"Advent in Bergen" und Wintermarkt in Postsaal

Im Trostberger Postsaal präsentieren auch in diesem Jahr regionale Aussteller ihre Arbeiten. − Foto: Michael Falkinger Im Trostberger Postsaal präsentieren auch in diesem Jahr regionale Aussteller ihre Arbeiten. − Foto: Michael Falkinger



In diesem Artikel finden Sie eine Auswahl an Christkindlmärkten im Landkreis Traunstein.

Weihnachtsmarkt Trostberg

(15. bis 17. Dezember)

Im gesamten Postsaal und auch am Vormarkt präsentieren regionale Aussteller qualitativ hochwertige Arbeiten wie Krippenfiguren, Christbaumschmuck, Holzspielzeug, Geschenkartikel und vieles mehr, das sie liebevoll in Heimarbeit angefertigt haben. Die Musikschule Trostberg sorgt für die musikalische Umrahmung.

Öffnungszeiten:

jeweils von 14 bis 19 Uhr

Weitere Informationen: www.stadt-trostberg.de.



Traunreuter Weihnachtsmarkt

(An den ersten drei Adventswochenenden)

Alle Jahre wieder verwandelt sich der Traunreuter Rathausplatz, rund um den großen Christbaum, für drei Wochenenden in ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf. In 23 liebevoll geschmückten Verkaufshütten präsentieren wechselweise über 30 Kunsthandwerker und Marktkaufleute ihre Sortimente. Der soziale Weihnachtsmarkt - traditionell immer am vierten Advent - fällt in diesem Jahr wegen des Heiligen Abends aus.

Öffnungszeiten:

Freitag und Samstag: 15 bis 20 Uhr

Sonntag: 14 bis 20 Uhr

Weitere Informationen: www.traunreut.de.

Traunsteiner Christkindlmarkt

(1. bis 24. Dezember)

Zu Füßen der Stadtpfarrkirche St. Oswald, umgeben von den schönen, altehrwürdigen Häusern des historischen Stadtplatzes überzeugt der Weihnachtsmarkt mit ganz besonderem Flair.

Öffnungszeiten:

Eröffnungstag: 17 bis 21 Uhr

Montag bis Freitag: 11 bis 20 Uhr

Samstags: 10 bis 20 Uhr

Sonntags: 13 bis 20 Uhr

Heiligabend: 9 bis 12 Uhr

Weitere Informationen: www.traunstein.de.

Advent in Bergen

(2./3. Dezember)

Der "Advent in Bergen" hat sich mittlerweile zu einem der größten Adventsmärkte im südlichen Oberbayern entwickelt. Neben den bereits bekannten Ausstellungsorten in und vor der Tourist-Information am Raiffeisenplatz, erstrecken sich die Hütten auch heuer wieder bis in den Kurpark.

Öffnungszeiten:

Samstag: 14 bis 21 Uhr

Sonntag: 11 bis 20 Uhr

Weitere Informationen: www.bergen-chiemgau.de.

Schlechinger Christkindlmarkt

(9./10. Dezember)

Der traditionelle, alpenländische Christkindlmarkt in Schleching bietet eine bunte Vielfalt an Waren und Geschenken sowie ein umfangreiches musikalisches Rahmenprogramm. An beiden Tagen findet der Krampuslauf der "Schlechinger Geigelstoa-Pass" mit anschließendem Einzug in den Markt statt.

Öffnungszeiten:

Samstag: 15 bis 20 Uhr

Sonntag: 13 bis 18 Uhr

Weitere Informationen: www.schleching.de.

