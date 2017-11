Heimatbühne Seeon: Ein Heiligabend voller Verwirrungen

Ein chaotischer Heiligabend steht der Familie Maier am heutigen Freitag, 24. November 2017, ab 20 Uhr im Gasthaus "Zum Alten Wirt" bevor. Vater und Sohn sind von der vorangegangenen Weihnachtsfeier stark alkoholgeschädigt und können sich an die begangenen Freveltaten nicht mehr erinnern. Kein Wunder, dass die allseitigen Verwirrungen durch nicht enden wollende Schreckensnachrichten immer größer werden und Agathe Edelstein (Christa Stifter) voller Entsetzen in Ohnmacht fällt. Glücklicherweise steht Nachbar Theo (Helmut Huber) mit kräftigem Griff als Retter in der Not bereit.

Aus Herzenslust lachen und sich am Pech anderer ergötzen können die Besucher des Stücks "Ach, du Fröhliche" der Seeoner Heimatbühne aber nicht nur einmal: Weitere Vorstellungen sind am Sonntag, 26. November, ab 19 Uhr sowie am Freitag und Samstag, 1. und 2. Dezember, ab 20 Uhr geplant. Karten gibt es bei Petra und Fritz Linner unter Tel. 08667/1222. − he/Foto: red