Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte

Beide Autos haben nach dem Unfall in der Gemeinde Palling nur noch Schrottwert. − Foto: FDL/BeMi Beide Autos haben nach dem Unfall in der Gemeinde Palling nur noch Schrottwert. − Foto: FDL/BeMi



Zwei Verletzte und etwa 20000 Euro Sachschaden hat ein Unfall am Mittwochnachmittag auf der Kreuzung der Kreisstraße TS 42 von Palling in Richtung Feichten mit der Gemeindeverbindungsstraße von Heilham nach Baumham gefordert. Gegen 15 Uhr war eine Kolonne von vier Fahrzeugen von Palling in Richtung Feichten unterwegs. Das letzte Fahrzeug steuerte eine 27-jährige Tachertingerin. Zur selben Zeit fuhr eine 63-jährige Obingerin mit ihrem Wagen auf der Gemeindestraße von Heilham in Richtung Baumham. Sie wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Sie ließ die ersten drei Autos der Kolonne passieren und fuhr dann los, um die Straße zu überqueren. Dabei prallte sie in den Wagen der 27-jährigen Tachertingerin. Deren Auto wurde durch die Wucht des Anstoßes gedreht und überschlug sich mehrfach auf der Straße. − red

