Schnaitsee: Sohn soll Mutter getötet und in Wald vergraben haben

Mit Polizeiautos und Absperrbändern waren der Fundort und die Umgebung im Gemeindegebiet Schnaitsee am Donnerstagvormittag abgesperrt. − Foto: Reichgruber Mit Polizeiautos und Absperrbändern waren der Fundort und die Umgebung im Gemeindegebiet Schnaitsee am Donnerstagvormittag abgesperrt. − Foto: Reichgruber



Am Mittwoch haben Kinder beim Spielen bei Schnaitsee im Landkreis Traunstein eine Frauenleiche entdeckt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, handelt es sich wohl um eine Familientragödie. Als möglicher Tatverdächtiger komme laut Polizeiangaben der 20-jährige Sohn in Frage.

Gegen 16 Uhr wurde die Polizei über den Leichenfund in einem Waldstück bei Schnaitsee informiert. Daraufhin sperrte die Polizei das Gelände weitläufig. Unterstützt wurden die Beamten durch Kollegen der Bayerischen Bereitschaftspolizei und der Operativen Ergänzungsdienste Traunstein.

Am Donnerstagmorgen stießen die Ermittler dann auf Indizien, die auf ein Gewaltdelikt hindeuteten. Als möglichen Tatverdächtigen hatte die Polizei den 20-jährigen Sohn der vermissten Frau ausgemacht. Einsatzkräfte der zivilen Einsatzgruppe Rosenheim haben den Mann am Donnerstagnachmittag festgenommen. Laut Polizei hat der Mann bereits eingeräumt, seine Mutter umgebracht zu haben. Das Motiv ist noch unklar. − pnp