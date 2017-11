Leichenfund bei Schnaitsee: "Ich habe den Kindern nicht geglaubt"

Fund- und Tatort Altenöd? In dem Waldstück (rechts) nur wenige hundert Meter von dem Weiler entfernt, fanden Kinder am Mittwochnachmittag die aus dem Boden ragende Hand einer Frauenleiche. − Foto: Herbert Reichgruber Fund- und Tatort Altenöd? In dem Waldstück (rechts) nur wenige hundert Meter von dem Weiler entfernt, fanden Kinder am Mittwochnachmittag die aus dem Boden ragende Hand einer Frauenleiche. − Foto: Herbert Reichgruber



Spielende Kinder haben am Mittwochnachmittag eine großteils vergrabene Leiche entdeckt: "Ich hab das den Kindern erst gar nicht geglaubt, aber als dann die Polizei angerückt ist, schaute ich doch einmal nach", erinnert sich der 42 Jahre alte Vater von drei der fünf Kinder, die am Mittwochnachmittag in der Gemeinde Schnaitsee eine aus dem Waldboden ragende Hand einer Frauenleiche entdeckt haben.

Wenig später hat der Landwirt mit eigenen Augen erkannt, dass am Rand seines Waldes in Altenöd in der Gemeinde Schnaitsee (Landkreis Traunstein) tatsächlich eine Leiche vergraben ist: "Obwohl man das beim ersten Anblick gar nicht richtig realisiert, es hätte auch die Hand einer Schaufensterpuppe sein können."

Die Hand war relativ sauber gewesen, hatte aber rötlich-orange Verfärbungen gehabt. Zumindest ein Nagel der nach innen gekrümmten Finger war mit einem weißen Lack überzogen, mehr konnte auch der Landwirt nicht erkennen. Fraßspuren von Tieren sollen nicht zu erkennen gewesen sein, was ein Anzeichen dafür gewesen wäre, dass die Leiche dort schon länger liegt.

Wie der Vater erzählt, waren die drei Buben und zwei Mädchen am schulfreien Mittwoch nachmittags in den nur wenige hundert Meter vom heimatlichen Hof entfernten Wald zum Spielen gelaufen. Mit dabei war auch der Bruder des Bauers mit seiner Partnerin.

