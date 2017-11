Gefährliche Attacken in Asylbewerberheimen - Zwei Männer vor Gericht

In Traunstein stehen am kommenden Dienstag zwei Männer vor Gericht, die unter anderem Mitbewohner in Asylbewerberheimen attackiert haben. − Foto: PNP In Traunstein stehen am kommenden Dienstag zwei Männer vor Gericht, die unter anderem Mitbewohner in Asylbewerberheimen attackiert haben. − Foto: PNP



Zwei teils lebensgefährliche Attacken in heimischen Asylbewerberunterkünften beschäftigen am kommenden Dienstag die Justiz in Traunstein. Die Taten in Inzell (Landkreis Traunstein) und Burghausen (Landkreis Altötting) lastet die Staatsanwaltschaft einem 25-jährigen Afghanen und einem 29-jährigen Syrer an. Im Inzeller Fall soll das Urteil noch am Dienstag fallen, für den Burghauser Fall sind weitere Verhandlungstage am 4., 5. und 7. Dezember angesetzt.

Der Afghane soll im Februar diesen Jahres einen Mitbewohner in der Unterkunft in Inzell völlig unvermittelt mit einem über 20 Zentimeter langen Küchenmesser attackiert und ihm schwere Verletzungen zugefügt haben. Der 25-Jährige soll psychisch krank sein und ist seit seiner Festnahme im Inn-Salzach-Klinikum in Gabersee untergebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor, begangen im Zustand der Schuldunfähigkeit.

Der Syrer soll Mitte 2016 in der Unterkunft im Gewerbepark Lindach bei Burghausen von einem Mitbewohner wiederholt Zigaretten gefordert haben. Als dieser der Bitte einmal nicht nachkam, soll er mit einem Küchenmesser gedroht haben. Ebenfalls Mitte 2016 attackierte der erheblich alkoholisierte 29-Jährige laut Anklage den Bewohner einer weiteren Burghauser Aslybewerberunterkunft ebenfalls mit einem Messer und fügte ihm schwere Verletzungen zu. Schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung sind die schwerwiegendsten Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen den ebenfalls psychisch kranken Mann. − rse