Vortrag beim Landfrauentag: "QiGong auf Bayrisch"

Der Qigong-Lehrer Karl Schwanner aus Bruckberg im Landkreis Landshut referiert beim BBV-Landfrauentag am Dienstag in Waging zum Thema "Qi Gong auf Bayrisch". − Foto: privat Der Qigong-Lehrer Karl Schwanner aus Bruckberg im Landkreis Landshut referiert beim BBV-Landfrauentag am Dienstag in Waging zum Thema "Qi Gong auf Bayrisch". − Foto: privat



Der Landfrauentag des Bauernverband-Kreisverbandes Traunstein zählt seit vielen Jahren zu den Höhepunkten der ländlichen Veranstaltungen im Landkreis. Am Dienstag, 28. November, ist es wieder so weit: Die Veranstaltung im Kurhaus in Waging beginnt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr.

Schon vor dem Gottesdienst sind die Landfrauen eingeladen, sich bei dem vielfältigen Basar aus selbstgebastelter Weihnachtsdeko, selbstgebackenem Gebäck, Büchern, Stoffen und vielem mehr zu bedienen. Der Erlös kommt sozialen Zwecken zugute. Für den Hauptvortrag gegen 13 Uhr ist Karl Schwanner engagiert worden. Humorvoll und gleichzeitig tiefgründig referiert er zum Thema "Qigong auf Bayrisch – wie passt das zusammen? Das Leben im Salatzeitalter". Danach werden drei frischgebackene Meisterinnen der ländlichen Hauswirtschaft geehrt, und abgerundet wird der Tag mit passenden Gedichten. − he



Eine ausführliche Vorschau lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 25./26. November 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.