Paar versteckt 78.000 Stück Zigaretten - auch hinter Stoßstange

Fast 80.000 Stück Zigaretten hat ein Pärchen in seinem Auto versteckt. − Foto: Polizei Fast 80.000 Stück Zigaretten hat ein Pärchen in seinem Auto versteckt. − Foto: Polizei



Ein nicht alltäglicher Aufgriff ist den Beamten der Polizei Fahndung Traunstein am Donnerstagmittag gelungen. Ein Ehepärchen versuchte fast 80.000 Stück unverzollter Zigaretten in seinem Auto ins Land zu schmuggeln. Dabei zeigten sie ein äußerst professionelles Vorgehen.

Ins Visier der Schleierfahnder aus Piding geriet am Donnerstag in den Mittagsstunden ein Auto aus Polen, das auf der A8 in Richtung München unterwegs war. Der Fahrer und seine Beifahrerin, ein 39-Jähriger und dessen 40-jährige Ehefrau, laut Polizei beide sowohl rumänische als auch ukrainische Staatsbürger, gaben an, auf Arbeitssuche und deshalb auf dem Weg von Rumänien nach Spanien zu sein.

Trotz des nicht ungewöhnlichen äußeren Eindrucks, den das Pärchen auf die Beamten machte, und der augenscheinlich plausiblen Erklärung, hatte die Polizei Zweifel an der Richtigkeit der Geschichte. Deshalb nahm sie das Auto und in Insassen auf der Dienststelle in Piding genauer unter die Lupe.

Mehrere Verstecke im Auto

Nachdem dort aufgrund von Unstimmigkeiten die Heckstoßstange des Pkw demontiert wurde, kam ein Zugang zu einem nachträglich professionell verbauten Schmuggelversteck ans Tageslicht. Darin befanden sich hunderte Schachteln Zigaretten.Im weiteren Verlauf der Durchsuchung wurden sowohl durch die Schleierfahnder, als auch durch hinzugezogene Beamte der Kontrolleinheit Verkehr des Zolls noch zahlreiche weitere Schmuggelverstecke aufgefunden - alle randvoll gefüllt mit Zigaretten - aus der Ukraine, wie die Polizei vermutet.

Ein Vergleich der Tabakpreise in Deutschland mit denen in der Ukraine macht deutlich, weshalb Kriminelle versuchen, sich auf diese Weise zu bereichern. Während in Deutschland der Preis pro Zigarettenschachtel mittlerweile bei über sechs Euro liegt, geht diese in der Ukraine noch für unter einen Euro über die Ladentheke. Bei der Menge, die bei dem Pärchen gefunden wurde, beträgt somit der Preisunterschied stattliche 20.000 Euro. Selbst wenn das Schmugglerpärchen die Zigaretten zum "Sonderpreis" weiterverkauft hätte, wäre für die beiden wohl ein fünfstelliger Gewinn drin gewesen.

Die weitere Sachbearbeitung übernahm das Zollfahndungsamt in München. Das Ehepärchen wurde wegen gewerbsmäßigen Schmuggels nach der Abgabenordnung angezeigt. Beide mussten die Nacht in den Arrestzellen in Piding verbringen und werden nun dem zuständigen Richter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. − pnp