Von der Ochsen- zur "Raketen"-Tour: Bruckner starten durch + Video

Gregor Meyle proudly presents: Die Gebrüder Bruckner! Also nicht mehr "nur" Jakob Bruckner, sondern das ganze Paket mit seinem jüngeren Bruder Matti (rechts). Die beiden Pittenharter sind derzeit auf großer Deutschland-Tour mit dem vielfach preisgekrönten Song-Poeten.



Ihre aktuelle Platte heißt "Berg", und ihr Weg führt steil nach oben: Jakob und Matti Bruckner lassen seit Ende Oktober als Vorband von Gregor Meyle bundesweit auf großen Bühnen aufhorchen. Dabei ist aus dem Solo- ein Brüderprojekt geworden, aus Jakob Bruckner einfach nur Bruckner. Der 27-jährige Singer/Songwriter aus Pittenhart hat seinen Vor- aus dem Bandnamen gestrichen. Was es mit der Umbenennung auf sich hat und wie viel Mut, Ausdauer und Leidenschaft das Brüder-Duo in die Waagschale wirft, um sich mit Deutsch-Pop, der Melancholie und Lebenslust vereint, einen Namen im Musikgeschäft zu erspielen, das wollte die Heimatzeitung genauer wissen. Und hat Jakob Bruckner am Mittwoch kurz vor der Abfahrt zu den nächsten Gigs mit Gregor Meyle in seiner Wahl-Heimat Regensburg am Telefon erreicht.

Hier sehen Sie das Video von "Berg", der Single aus der gleichnamigen Bruckner-EP:

Goldene Schallplatten, Echo, deutscher Fernsehpreis – wie ist es, mit einer Größe wie Gregor Meyle eine Tour mit über 20 Konzerten zu bestreiten?

Jakob Bruckner: Unser absoluter Höhepunkt bis jetzt, ein großer Sprung nach vorn. Wir waren zwar schon mal Support für Adel Tawil, Mark Forster oder Christina Stürmer. Aber eine ganze Tour lang immer vor 1000 oder 2000 Menschen in vollen Hallen zu spielen, ist einen andere Hausnummer. Das Meyle-Publikum ist super, die Leute hören wahnsinnig gut zu. Da ist es nicht so, dass bei der Vorband alle an der Bar stehen, trinken und ratschen. Wir bekommen unwahrscheinlich gutes Feedback , und noch dazu werden unsere CD’s gekauft wie wild.

Gregor Meyle war es auch, der den Anstoß zur Namensänderung gegeben hat, oder?

Bruckner: Der Gedanke war schon immer da, aber Gregor hat ihn irgendwie ins Rollen gebracht. Er hat uns eh schon immer als die "Gebrüder Bruckner" auf der Bühne angekündigt. Matti und ich haben von Kindesbeinen an zu Hause Musik gemacht. Bei meinen Solo-Anfängen war mein Bruder ja schon immer mein Mitstreiter. Und in den letzten vier Jahren fallen mir von unseren gut 200 Konzerten nur zwei ein, die ich ohne Matti gespielt habe.

Wie profitieren Sie von so einer prominenten Konzertreise?

Bruckner: Dass wir sehen, wie es funktionieren kann. Gregor Meyle hat vor ein paar Jahren auch noch vor 40 Leuten in einer Regensburger Kneipe gespielt. Aber er hat die ganze Ochsentour durchgezogen und es geschafft. Jetzt ist er mit einer Riesen-Crew unterwegs, alles hochprofessionell organisiert. Und trotzdem sind alle – Musiker wie Techniker – eine große, coole Familie. Da fühlen wir uns sehr wohl. Und wir hoffen, dass wir es schaffen, das Publikum von der Meyle-Tour auf unsere eigene Tour zu bringen, die viele derselben Städte ansteuert.

Was kommt da auf uns zu bei der "Bruckner"-Tour.

Bruckner: Einiges. Sie heißt "Raketen"-Tour, benannt nach einem unserer Lieblingssongs auf der "Berg"-EP. Die Booking-Agentur von Gregor Meyle zieht das für uns auf und hat für März und April 2018 schon 30 Termine in ganz Deutschland gebucht. Samt Support, zum Beispiel Eva Croissant, eine wunderbare Singer/Songwriterin.

Live zu sehen sind Bruckner zusammen mit Gregor Meyle auf der "Die Leichtigkeit des Seins"-Tour am Sonntag, 17. Dezember, 19 Uhr, im Kultur- und Kongressforum in Altötting. Karten gibt es hier im Vorverkauf.

Das Heimspiel in ihrer Schulstadt Trostberg bestreiten Jakob und Matti Bruckner am Sonntag, 10. Dezember, 20 Uhr, im Postsaal. Dann als Healdiner ohne Gregor Meyle mit eigener Band und den Teisendorfer Indie-Folker Augustin als Vorband. Karten bei Ticket & Touristik, Trostberg, Tel. 08621/50990, und Inn-Salzach-Ticket, Tel. 01805/723636.