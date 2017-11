Kripperlbauer mit Liebe zum Detail und Gespür für Trends

Ernst Mitterer mit einem kleinen Teil seiner Krippen in der Werkstatt im Keller seines Hauses in Traunreut. − Fotos: mix Ernst Mitterer mit einem kleinen Teil seiner Krippen in der Werkstatt im Keller seines Hauses in Traunreut. − Fotos: mix



Was wäre der Traunreuter Weihnachtsmarkt (heuer ab 1. Dezember am Rathausplatz) ohne die traditionellen Kripperl? Ernst Mitterer aus Traunreut hat den Bau solcher Krippen zu seinem Hobby gemacht und stellt in der Werkstatt im Keller seines Hauses alle erdenklichen Variationen her – heimatlich alpenländisch, orientalisch, modern. Auch hat er die große Ausstellungskrippe gefertigt, die seit drei Jahren auf dem Weihnachtsmarkt in einer der Hütten gezeigt und Jahr für Jahr erweitert wird.

Wann seine Kripperlbau-Leidenschaft begonnen hat, weiß Ernst Mitterer gar nicht mehr so genau. 30 Jahre dürfte es auf jeden Fall her sein. Aufgewachsen auf einem Bauernhof, hat sich der inzwischen pensionierte Postbeamte schon immer für den Werkstoff Holz interessiert. "Spielzeug hatten wir damals nicht so viel, da hat man halt in der Werkstatt rumprobiert und sich das ein oder andere selbst zusammen gezimmert", erinnert sich der 65-Jährige. Praktisch das ganze Jahr über ist er mit seinem Hobby beschäftigt, denn das Material sucht er zum Teil in der freien Natur. "Das geht schon im Frühjahr los." Dann macht sich Ernst Mitterer mit der Axt auf den Weg, holt sich im Wald alte Baumstöcke oder Wurzeln, die gesäubert werden und trocknen müssen. Auch Gräser werden eingefärbt und mit Haarspray haltbar gemacht. Neben den Ställen wirken sie dann wie Bäume oder Sträucher.



Der neueste Trend sind orientalische Krippen, die mit vielen liebevollen Details ausgestattet sind. Das Bild zeigt die große orientalische Krippe, die am Traunreuter Weihnachtsmarkt in einer der Hütten ausgestellt wird. Der neueste Trend sind orientalische Krippen, die mit vielen liebevollen Details ausgestattet sind. Das Bild zeigt die große orientalische Krippe, die am Traunreuter Weihnachtsmarkt in einer der Hütten ausgestellt wird.



Brauchen kann der findige Bastler so ziemlich alles. Die Wurzel eines Kiwi-Strauchs aus seinem Garten hat er umgedreht und als Baum aufgestellt. Eine alte Gartenbank, deren Holz im Laufe der Jahre stark verwittert ist, hat er klein geschnitten und für das Dach eines besonders originellen Stalles verwendet.

Die Kripperl von Ernst Mitterer gibt es in allen erdenklichen Varianten und Größen. Einfache, kleine Ställe aus Wurzeln erinnern an die karge Unterkunft von Josef und Maria vor über 2000 Jahren. Fortschrittlicher sind die Häuser im alpenländischen oder Südtiroler Stil, die der Krippenbauer akribisch und authentische nachbaut – mit vielen liebevollen Details. Da gibt es an der alpenländischen Krippe ein altes Backhaus, eine Futterkrippe für das Vieh, davor steht ein Bankerl zum Ausruhen, ein Hirtenfeuer aus winzig kleinen Holzscheiten brenn. Und in der Ecke lehnt ein Rechen.

Wichtig ist dem Traunreuter auch, dass er die Stimmungen und Meinungen seiner Kunden einfängt. "Der neueste Trend, vor allem bei jungen Leuten, geht in Richtung orientalische Krippe", hat er festgestellt und sich sogleich an die Umsetzung gemacht. Die große Ausstellungskrippe für den Traunreuter Weihnachtsmarkt hat er dieses Jahr um einen Anbau und ein Beduinenzelt erweitert. Ein Elefant und ein Kameltreiber sind neu zu sehen. - mix

