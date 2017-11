Realschule Trostberg zum 5. Mal "Umweltschule in Europa"

Die Auszeichnung überreichte die Bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf (rechts) an (von links): Lehrerin und Wahlfachleitung "Verbraucherprofis" Diana Müllner sowie Lehrerin und Umweltbeauftragte der Realschule Trostberg Elisabeth Sommer. − Foto: red Die Auszeichnung überreichte die Bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf (rechts) an (von links): Lehrerin und Wahlfachleitung "Verbraucherprofis" Diana Müllner sowie Lehrerin und Umweltbeauftragte der Realschule Trostberg Elisabeth Sommer. − Foto: red



Für ihr vielfältiges Engagement in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit wurde die Staatliche Realschule Trostberg wiederholt mit dem Titel "Umweltschule in Europa" ausgezeichnet. Die Bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf überreichte den erfolgreichen Schulen die Auszeichnung "Umweltschule in Europa/Internationale Agenda-21-Schule für das Schuljahr 2016/17" im Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding.

Für Umweltministerin Ulrike Scharf sind die durchgeführten Projekte in mehrfacher Hinsicht wichtig, da sie das persönliche Engagement und die Eigeninitiative junger Menschen fördern sowie einen Beitrag zu mehr Umweltschutz im Schulalltag leisten. Zudem tragen Umweltschulen durch ihr Engagement dazu bei, einen nachhaltigen, generationengerechten Lebensstil zu entwickeln.

Der Titel wird jeweils nur für ein Schuljahr vergeben. An der Realschule Trostberg ist die Umwelterziehung mittlerweile zu einer festen und selbstverständlichen Institution geworden. Das Wahlfach "Verbraucherprofi" fand auch im vergangenen Schuljahr wieder großen Anklang bei den Schülern. Sie bearbeiteten hier unterschiedliche Themen hauptsächlich im Bereich der Ernährung und Regionalität – zum Beispiel welche lokalen Supermärkte regionale Produkte verkaufen und in welchem Umfang. − redMehr darüber lesen Sie am Samstag, 25. November 2017, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.