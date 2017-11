Leichenfund in Schnaitsee: Das sagen Nachbarn und Bekannte

Die Rollläden im Erdgeschoss heruntergelassen, der Garten sauber aufgeräumt: In diesem Einfamilienhaus im Ortszentrum von Altenmarkt/Alz hat die Familie seit 2012 gelebt, zuletzt wohnte dort hauptsächlich die Mutter – bis sie am 14. September verschwand. Ihr Sohn war nur zeitweise daheim. − Foto: Herbert Reichgruber Die Rollläden im Erdgeschoss heruntergelassen, der Garten sauber aufgeräumt: In diesem Einfamilienhaus im Ortszentrum von Altenmarkt/Alz hat die Familie seit 2012 gelebt, zuletzt wohnte dort hauptsächlich die Mutter – bis sie am 14. September verschwand. Ihr Sohn war nur zeitweise daheim. − Foto: Herbert Reichgruber



Ein 20-Jähriger aus Altenmarkt (Landkreis Traunstein) soll seine Mutter getötet und in einem Waldstück bei Schnaitsee vergraben haben. Am Mittwoch ist die Leiche der 53-Jährigen gefunden worden. Der Sohn und ein 19-jähriger Freund aus Trostberg wurden am Donnerstag festgenommen. Die 53-Jährige soll bereits im September im Eigenheim in Altenmarkt getötet worden sein. Sie wird von Bekannten und Nachbarn als freundliche, nette Frau beschrieben, die ein zweites Gesicht hatte.

Dass sie ein zweites Gesicht hatte, "zeigte sich, wenn sie ihren Willen nicht bekam", so ein Pferdestallbetreiber, bei dem die 53-Jährige ihren geliebten Fuchswallach "Laslo" zeitweise untergestellt hatte. Unfrieden gab es in mehreren Reitställen, in denen "Laslo" in diesem Jahr untergestellt war, denn die Altenmarkterin war seit dem Frühjahr mit ihrem Warmblut an mindestens drei Stellplätzen gewesen. Sie war jeden Vormittag rund drei Stunden bei dem Tier, um es zu versorgen und zu reiten, und schaute auch abends nochmal nach ihm. Nachbarn in Altenmarkt haben die Frau vor allem im Reiterdress gesehen, ansonsten habe man mit ihr kaum Kontakt gehabt, seit die Familie 2012 das Einfamilienhaus mitten in Altenmarkt erworben hatte.

Mehr dazu:

- Kinder finden vergrabene Leiche in einem Wald bei Schnaitsee + Video

- Schnaitsee: Sohn tötet seine Mutter und vergräbt Leiche im Wald

- Kinder finden vergrabene Leiche in einem Wald bei Schnaitsee + Video

- Leichenfund bei Schnaitsee: Polizei nimmt zweiten Verdächtigen fest

Der Ehemann ist seit dem Einzug in das Eigenheim in Leitungsfunktion bei einem großen Industrieunternehmen in der Region beschäftigt. Im Frühjahr 2012 war er von einem Frankfurter Unternehmen an die Alz gewechselt. Der heute 20-jährige Sohn ist das einzige Kind des Ehepaares. Er wird als ruhiger, aber eher verschlossener Typ beschrieben. Im vergangenen Jahr hat er sein Abitur an einer Privatschule im Landkreis Traunstein bestanden.

Obwohl die Familie scheinbar keine finanziellen Sorgen hatte, soll es zwischen Mutter und Sohn in letzter Zeit wegen Geldforderungen Streit gegeben haben.

Mehr dazu lesen Sie am Wochenende in Ihrer PNP.