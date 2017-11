Jagdhütte bei Surberg ist ausgebrannt – keine Verletzten

Drei Feuerwehren waren bei dem Brand im Einsatz. − Foto: FDL/Aki Drei Feuerwehren waren bei dem Brand im Einsatz. − Foto: FDL/Aki



Ein Feuer ist in einer Jagdhütte bei Surberg am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr ausgebrochen, die Feuerwehren Surberg, Traunstein, Wonneberg und Neukirchen löschten den Brand. In den frühen Morgenstunden kam es aus bislang noch unbekannten Gründen in einer kleinen Hütte zu einem Vollbrand. Zu Beginn des Brandes befanden sich noch Personen in dem Gebäude, die das Feuer selbst nicht unter Kontrolle bringen konnten und die Feuerwehr alarmieren mussten.

Zunächst wurde die Feuerwehr Surberg alarmiert. Wegen der größeren Entfernung zu dem nächsten Hydranten musste eine mehrere hundert Meter lange Schlauchleitung aufgebaut werden. Kurz nach der ersten Alarmierung musste noch die Feuerwehr Traunstein zur Unterstützung angefordert werden. Im weiteren Verlauf wurde noch Wonneberg und Neukirchen zu der Einsatzstelle nachalarmiert. Personen wurden laut Angaben der Polizei nicht verletzt. Die Polizei Traunstein nahm den Brand auf. − red