Leichenfund bei Schnaitsee: Wurde Mutter mit Hammer erschlagen?

In diesem Haus wurde die Altenmarkterin (53) getötet. − Foto: hr In diesem Haus wurde die Altenmarkterin (53) getötet. − Foto: hr



Nach dem gewaltsamen Tod einer 53-Jährigen Altenmarkterin hatte die Polizei am Donnerstagabend einen zweiten Tatverdächtigen (19) festgenommen, der am Freitagabend nach seiner Aussage vor dem Haftrichter wieder freigelassen worden ist. Er soll bei der Beseitigung der Leiche geholfen haben.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Freitagabend mitteilte, durfte der 19-jährige Trostberger unter Auflagen wieder in Freiheit. Nach Informationen der Heimatzeitung soll er mitgeholfen haben, die Leiche der 53-jährigen in den Wald bei Schnaitsee zu bringen und dort zu vergraben.

Mehr dazu:

Wie berichtet, hatten Kinder die aus dem Waldboden ragende Hand der Leiche am vergangenen Mittwochnachmittag entdeckt. Die Polizei fand bei der Untersuchung der am Donnerstag freigelegten Leiche Hinweise darauf, dass der Sohn die Mutter umgebracht hat. Im Laufe der gezielten Fahndung nach dem 20-Jährigen wurde er am Donnerstagnachmittag in Altenmarkt mit seinem Auto angehalten und verhaftet. Er hatte keinen Widerstand geleistet.

Noch bei der ersten Vernehmung gestand er, dass er seine Mutter getötet hat. Nach bisher von der Polizei nicht bestätigen Informationen der Heimatzeitung soll der 20-Jährige seine Mutter bereits Mitte September mit einem Hammer im Eigenheim im Ortszentrum von Altenmarkt erschlagen haben.

