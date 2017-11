Leitplanke durchbohrt Auto: Fahrer überlebt leicht verletzt

Auf der kompletten Länge wurde ein Auto bei einem Unfall am Sonntagabend im Landkreis Traunstein von einer Leitplanke durchbohrt. − Foto: FDL/BeMi Auf der kompletten Länge wurde ein Auto bei einem Unfall am Sonntagabend im Landkreis Traunstein von einer Leitplanke durchbohrt. − Foto: FDL/BeMi



Ein spektakulärer Unfall hat sich am Sonntagabend im Landkreis Traunstein ereignet. Ein Auto wurde dabei auf der kompletten Länge von einer Leitplanke durchbohrt. Der Autofahrer hatte wohl einen einen Schutzengel mit an Bord: Er überstand den Unfall nahezu unbeschadet.

Von einer "glücklichen Fügung" spricht die Polizei angesichts der Bilder, die sich den Beamten am Unfallort boten. Ein Auto stand dort am Straßenrand, die Beifahrerseite scheint "aufgespießt" von der Leitplanke. Gegen 21 Uhr hatte der Fahrer auf der Staatsstraße zwischen St. Georgen und Stein/Traun die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, "fädelte" an der Leitplanke ein und fuhr noch etwa 40 Meter meit der aufgespießten Leitplanke weiter.

Der Fahrer hatte Glück, er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. − pnp