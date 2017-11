Seppi Parzinger aus Bergen in Bundesvorstand der Jusos gewählt

Seppi Parzinger. −F.: SPD Seppi Parzinger. −F.: SPD



Bayern wird weiterhin im Bundesvorstand der SPD-Jugendorganisation Jusos vertreten sein. Mit großer Mehrheit (72,1 Prozent der Stimmen) wurde Seppi Parzinger aus Bergen (Lkr. Traunstein) am Wochenende beim Bundeskongress in Saarbrücken zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Der 24-jährige Student, der für die SPD im Bergener Gemeinderat sitzt und auch oberbayerischer Bezirksvorsitzender der Jusos ist, sieht seine Schwerpunkte vor allem im Kampf gegen Rechts sowie im Bereich Arbeit und Ausbildung.

299 Delegierte aus dem ganzen Bundesgebiet bestimmten in Saarbrücken die Zusammensetzung des neuen Bundesvorstands der SPD-Jugendorganisation, die mit knapp 80000 Mitgliedern zu den größten politischen Jugendverbänden Europas gehört. Die bayerische Bundesvorsitzende Johanna Uekermann aus Straubing hatte nicht mehr für das Amt der Bundesvorsitzenden kandidiert. Ihr Nachfolger wurde Kevin Kühnert aus Berlin.

Seppi Parzinger will sich, wie er der Heimatzeitung verriet, kommendes Jahr um die Landtagskandidatur im Wahlkreis Traunstein bewerben. − ttMehr dazu lesen Sie am Dienstag in Ihrer Heimatzeitung.